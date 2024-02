Beyoncé unterstützt ihren Neffen auf der NY Fashion Week

Trotz vollem Terminkalender ist Beyoncé (42) für ihre Liebsten da! Der Superstar veröffentlichte am Wochenende zwei neue Songs und bestätigte beim Super Bowl auch noch ein neues Album. Die Super-Bowl-Halbzeitshow von Usher (45) und Alicia Keys (43) schien damit für viele Musik-Fans in den Hintergrund zu rücken. Den nächsten Auftritt legte sie bei der New York Fashion Week hin – und zwar aus einem bestimmten Grund: Beyoncés Neffe Daniel Julez J. Smith Jr. lief als Model über den Laufsteg!

Laut Page Six präsentierte Julez die neuesten Kreationen des Designers Luar: So ließen es sich Beyoncé und ihre Mama Tina Knowles (70) nicht nehmen und unterstützen ihn von der Front-Row aus. Dabei bewies das Mutter-Tochter-Duo wieder einmal sein hervorragendes Modebewusstsein: Während Tina in einem eleganten schwarzen Blazer mit braunen Details posierte, trug ihre berühmte Tochter einen hellgrauen Hosenanzug, überzogen mit Glitzersteinen und einen Cowboy-Hut.

Seit den Grammy Awards sieht man die "Halo"-Interpretin oft mit Cowboy-Hüten. Damit blieb die gebürtige Texanerin nicht nur ihren Wurzeln treu, sondern leitete wohl auch eine neue Musik-Ära ein: die Country-Ära. Am vergangenen Freitag bestätigte sie die Gerüchte um neue Musik und veröffentlichte die Single "16 Carriages". Auf dem Cover zeigt sie sich in einem Western-Hemd und dem passenden Cowboy-Hut. Auch die beim Super Bowl veröffentlichte Single "Texas Hold 'em" bestätigt den Stil des kommenden Albums.

Getty Images Tina Knowles und Beyoncé, 2024

Patio / MEGA Beyoncé, Renaissance-Tournee, November 2023

Getty Images Beyoncé, Sängerin

