Diese zwei Ladys fliegen heute bei "Die Bachelors" raus!

Sie müssen ihre Koffer packen. Auch in der heutigen Folge heißt es erneut Abschied nehmen bei Die Bachelors. Nachdem Laura freiwillig das Handtuch warf, müssen zusätzlich zwei weitere Ladys gehen, da sie konnten das Herz von Sebastian Klaus und Dennis Gries leider nicht erobern. Daher bekommen sie keine Rose der zwei Junggesellen: Selin und Fabienne müssen den Weg nach Hause antreten!

Bei der Nacht der Rosen trifft es zunächst Selin aus Team Sebastian, da es nicht richtig gefunkt hat. "Ich bräuchte, glaube ich, einen Flammenwerfer, Zündstoff und alles andere, damit die Flamme entfacht wird. Deswegen war das auch alles ganz gefunkt. "Ich bräuchte, glaube ich, einen Flammenwerfer, Zündstoff und alles andere, damit die Flamme entfacht wird. Deswegen war das auch alles ganz gut so", erklärt sie ihr Ausscheiden und umarmt Sebastian innig zur Verabschiedung. "Ich wünsche dir ganz viel Glück!", merkt sie an.

Und auch Fabienne bekommt keine Rose von Dennis. "Das war gar nicht so überraschend für mich persönlich, weil ich finde, dass er zu allen anderen eine bessere Connection hatte!", reflektiert die Blondine. Außerdem freut sie sich: "Ich fahre jetzt zu meinen Hunden, zu meiner Mama. Also alles bestens." Die verbliebenen zwölf Frauen dürfen nun also weiter um die Rosen und um die Herzen von Dennis und Sebastian kämpfen.

RTL Dennis Gries mit Sebastian Klaus bei "Die Bachelors"

RTL / Frank W. Hempel Selin, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL / Frank W. Hempel Fabienne Schulte, "Die Bachelors"-Kandidatin

