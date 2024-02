Ist es jetzt so weit? Schwangere Kathi Wagener hat Wehen

Bei Katharina Wagener (28) könnte es jederzeit so weit sein! Gemeinsam mit ihrem Partner Kevin Yanik erwartet die Are You The One?-Bekanntheit derzeit sehnsüchtig ihr zweites Kind. Der Kleine ließ aber ganz schön auf sich warten und die Influencerin ist mittlerweile ziemlich am Ende. Doch nun macht sich Kathi und Kevins zweiter Sohn offenbar endlich so langsam auf den Weg!

In seiner Instagram-Story teilt Kevin ein kleines Update: "Passend zum Valentinstag bekommt Kathi ihre Wehen." Die beiden würden jetzt ins Krankenhaus fahren, um es abzuchecken – im 20-Minuten-Takt kommen die Wehen derzeit. Sollte ihr Sohn heute noch kommen, bekommt er wohl auch einen besonderen Namen: "Wir haben eigentlich einen ganz anderen Namen, aber wenn der Kleine heute am Valentinstag kommt, dann nennen wir ihn Valentin", witzelt Kevin außerdem.

Schon vor knapp einer Woche hatte sich Kathi verzweifelt bei ihren Fans gemeldet, dass sie endlich entbinden möchte. Bei ihr wurden nämlich Bakterien gefunden, die für das Neugeborene gefährlich werden könnten. "Fakt ist, wir machen uns extreme Sorgen", gab die 28-Jährige zu.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, Realitystars

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, 2023

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin

