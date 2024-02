Kathi Wagener am Ende: Ihr Baby lässt noch auf sich warten

Jeden Moment könnte es so weit sein! Die Geburt von Katharina Wageners (28) zweitem Nachwuchs steht unmittelbar bevor. Aktuell wartet sie darauf, dass endlich die Wehen einsetzen und die Geburt endlich startet. Doch die Wartezeit zieht sich ganz schön. Unter Tränen meldet die einstige Are You The One?-Kandidatin sich nun bei ihren Fans im Netz – Kathis Baby will einfach nicht kommen...

In dem Clip auf TikTok zeigt sich die Influencerin sichtlich emotional. "Die Hebammen haben gesagt: Versuch, dich zu entspannen", erklärt Kathi. Es werde bald losgehen, Mutter Natur werde eingreifen und die Situation regeln. Doch das Loslassen fällt ihr sichtlich schwer. "Aber mit jedem einzelnen Tag, an dem ich warte, werde ich verrückter und verrückter", klagt sie und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht.

Sie habe auch Zweifel, wie sie den Alltag mit zwei Kindern in Zukunft schaffen soll. Die Sorgen sind nicht neu – bereits vor rund einem Monat schilderte Katharina Ähnliches. "Ich hab mir oft gedacht: Bleib noch drin, dann bleibt mir die Zeit für den Großen noch", gesteht die stolze Mama vom kleinen Leo nun. Diese Gedanken bereue sie.

