Riskanter Auftritt: War Sarah Harrison hier schon schwanger?

Hat Sarah Harrison (32) hier schon von ihrem großen Glück gewusst? Die Influencerin verkündete jüngst ihre Schwangerschaft. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dominic (32) freut sie sich auf Nachwuchs Nummer drei. Ob es nach zwei Töchtern dieses Mal ein Junge oder ein Mädchen wird, haben die beiden noch nicht verraten. Auch das Stadium von Sarahs Schwangerschaft wirft Fragen auf – war sie vielleicht schon bei dieser waghalsigen Performance in freudiger Erwartung?

Anfang Januar führte Sarah als Moderatorin durch die Sat.1-Sendung "Stars in der Manege". Neben Kandidaten wie Cheyenne Pahde (29) oder Paul Janke (42) legte aber auch sie eine atemberaubende Performance hin: Sie schwang an einem Seil an der Seite eines Akrobaten quer durch die Arena – und das in schwindelerregender Höhe. Die Dreharbeiten der Sendung haben bereits Anfang Dezember stattgefunden. Demnach wäre es durchaus möglich, dass Sarah zu diesem Zeitpunkt noch nichts von ihrer Schwangerschaft wusste.

Als die einstige Bachelor-Kandidatin mit ihren ersten Kindern schwanger war, behielt sie das Geheimnis nicht allzu lange für sich. Bei Mia Rose (6) droppte sie die Nachricht in der 16. Woche und bei Töchterchen Kyla (3) in der 13.. Viele Social-Media-Stars wie Sarah warten mit der Bekanntgabe der Schwangerschaft bis nach der zwölften Woche, also dem ersten Trimester. Bis dahin ist das Risiko einer Fehlgeburt laut Focus um ein Vielfaches höher.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Februar 2024

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Die Familie Harrison

