So süß wird Heidi Klum von Tom am Valentinstag überrascht!

Was für eine romantische Geste! Der Valentinstag ist für zahlreiche Paare ein Anlass, um sich mit kleinen Aufmerksamkeiten gegenseitig zu verwöhnen. Auch Heidi Klum (50) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (34) zeigen sich ihre Zuneigung an dem Tag der Liebe. Für seine Liebste hat sich der Musiker etwas Besonderes einfallen lassen. Im Netz gibt Heidi nun Einblicke in Toms süße Valentins-Überraschung!

Auf Instagram teilt das Model ein Video, in dem Tom eine große Vase mit einem XXL-Blumenstrauß ins Haus trägt. In ihrer "Instagram"-Story gewährt sie einen genaueren Blick auf den Strauß. Unzählige rote Rosen sind in riesige Pflanzenblätter gehüllt. Doch damit nicht genug: Im Schlafzimmer warten auf die America's Got Talent-Jurorin haufenweise rote Ballons in Herzform. Heidi zeigt sich von der romantischen Geste ganz begeistert. "Alles Gute zum Valentinstag. Ich liebe dich, Tom. Mit dir an meiner Seite ist jeder Tag ein Valentinstag", schwärmt sie.

Heidi und Tom sind seit fast fünf Jahren miteinander verheiratet. Im Jahr 2019 hatten sich der Tokio Hotel-Star und die Germany's Next Topmodel-Chefin auf einer Yacht in Italien ganz romantisch das Jawort gegeben. Das Paar wurde dabei von niemand geringeren als Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (34) getraut.

Instagram / heidiklum Heidi Klums Blumenstrauß am Valentinstag 2024

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2023

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Grammys 2023

