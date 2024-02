"Wunder": Derek Hough lobt Frau Hayley nach Schädeloperation

Er steht ihr zur Seite. Hayley Erbert und Derek Hough (38) blicken auf eine schwere Zeit zurück. Ende letzten Jahres hatte sich die Frau des Profitänzers wegen eines Schädelhämatoms einer beängstigenden Notoperation unterziehen müssen. Inzwischen befindet sich die US-Amerikanerin jedoch wieder auf dem Weg der Besserung. Auch ihr Mann zeigt sich ganz besonders erleichtert über den geglückten Eingriff. Bei einem Event kommt Derek aus dem Schwärmen über seine Liebste gar nicht mehr heraus.

"Sie ist unglaublich", sagt der 38-Jährige im Interview mit Entertainment Tonight über seine Frau und fügt hinzu: "Als ich sie geheiratet habe, wusste ich, dass sie stark ist, aber ich habe bis jetzt nicht erkannt, wie stark sie wirklich ist." Dabei hebt er vor allem auch hervor, wie sehr er Hayleys Tapferkeit und Kraft bewundere, die sie vor allem in den vergangenen Monaten unter Beweis stellen musste. "Sie ist wirklich ein Wunder, und ich gehe nicht leichtfertig mit diesem Wort um, aber sie ist es wirklich", erklärt der "Dancing with the Stars"-Tänzer.

Erst vor wenigen Tagen sprach Hayley selbst über ihren aktuellen Gesundheitsstatus. Auf Instagram gab sie ihrer Community in einem Statement ganz offen und ehrlich zu verstehen: "Auch heute noch habe ich wirklich gute und schlechte Tage – emotional und körperlich – aber es geht mir jeden Tag so viel besser."

Anzeige

Getty Images Derek Hough, Profitänzer

Anzeige

Getty Images Derek Hough und Hayley Erbert im Juni 2023

Anzeige

Instagram / hayley.erbert Hayley Ebert und ihr Ehemann Derek Hough

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de