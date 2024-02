Süße Bedeutung: So heißt Kevin Yanik und Kathi Wageners Sohn

Katharina Wagener (28) und Kevin Yanik lüften das Geheimnis um den Namen ihres Sohnes! Die Are You The One?-Stars sind am Mittwoch zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach der Geburt ihres Sohnes Leonardo durften sie nun wieder einen Jungen auf der Welt willkommen heißen. Der Kleine hat sich ganz schön Zeit gelassen, doch jetzt genießen Kevin und Kathi endlich ihr Glück zu viert. Doch wie heißt ihr jüngstes Familienmitglied eigentlich?

Auf Instagram teilte Kathi ein Foto ihres kleinen Babys und schrieb: "Dürfen wir vorstellen? Mariano Valentino." Der Name habe für sie eine ganz besondere Bedeutung. "Mariano ist der Name seines Großvaters. Der Mann, der für Kevin wie ein Vater war und ihn sehr geprägt hat", erklärte die einstige Kellnerin. Valentino stehe hingegen für die Liebe, die sie und ihr Verlobter seit ihrem ersten Tag bei "Are You The One?" verspürt haben: "Und natürlich für sein Geburtsdatum."

Kevin hatte am Tag der Geburt noch Scherze darüber gemacht. Der Rettungssanitäter schrieb in seiner Story, dass sie eigentlich einen anderen Namen für ihren Sohn haben, er aber Valentin heißen sollte, wenn er am Valentinstag zur Welt kommt. Dieser Fall ist nun offenbar eingetreten.

