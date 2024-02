Super-Bowl-Party: Megan Fox feiert mit Taylor und Travis!

Sie feiern ausgelassen! Am Sonntagabend hatte das Team von Travis Kelce (34), die Kansas City Chiefs, den Super Bowl-Titel erfolgreich verteidigt. Taylor Swift (34) ließ es sich natürlich nicht nehmen, auf den Erfolg ihres Liebsten anzustoßen: Ausgelassen feierte das Paar gemeinsam mit Freunden in einem Nachtklub in Las Vegas. Mit von der Partie waren auch Megan Fox (37) und ihr Freund Machine Gun Kelly (33) – Megan teilt nun ein witziges Foto der wilden Partytruppe!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Transformers-Darstellerin zwei Schnappschüsse des Party-Quartetts: Ausgelassen posieren die zwei Pärchen für die Kamera – während Megan und ihr Liebster auf einem Foto eher lässiger posieren, schmiegt sich Taylor liebevoll an die Schulter von Travis. Die Fans reagieren sichtlich verblüfft auf die wilde Partymeute: "Ich hätte nie gedacht, dass ich MGK und Taylor Swift auf demselben Bild sehen würde", kommentiert ein Fan den Post.

Taylor und Travis haben an dem Abend ordentlich die Korken knallen lassen und sich auch mit öffentlichen Zärtlichkeiten nicht zurückgehalten: Zu der Musik von DJ Marshmello tanzten die Frischverliebten ausgelassen und knutschen sich auch immer wieder leidenschaftlich ab!

Instagram / meganfox Travis Kelce, Taylor Swift, Machine Gun Kelly und Megan Fox

Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce im Februar 2024

Mike Kirschbaum/Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Super Bowl

