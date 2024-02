Usher und seine Frau waren vor Beziehung lange nur Freunde

Bei Usher (45) war es offenbar nicht Liebe auf den ersten Blick! Der Sänger hat ein paar ereignisreiche Tage hinter sich: Am Wochenende war er in der Halbzeitshow des Super Bowls aufgetreten. Wenig später ereignete sich das nächste große Ereignis: Er heiratete seine Freundin Jenn Goicoechea direkt nach der Show! Mit ihr ist Usher schon einige Jahre zusammen – aber tatsächlich noch länger befreundet.

Im Interview mit People plaudert der "Yeah!"-Interpret aus, dass Jenn und er eine besondere Kennenlerngeschichte teilen. "Ich fand eine fantastische Partnerin, die zufällig meine beste Freundin war und die ganze Zeit schon da war, und ich dachte: 'Wow, das könnte großartig werden'", erinnert sich Usher zurück. Er schätze an der Musikmanagerin, dass sie ihn so liebt, wie er ist und freue sich, mit ihr das Leben zu bestreiten.

Bevor sie ein Paar wurden, hatte Usher jedoch eine schwierige Zeit durchgemacht. Er war mit seiner Musik nicht mehr so erfolgreich und dachte sogar daran, seine Karriere aufzugeben. Daraufhin begann er zu reisen und besuchte zahlreiche Länder. "Und nachdem ich all diese Orte besucht hatte, verstand ich es. Ich konnte meine Gedanken klären", erzählt er von seiner Selbstfindungsreise. Kurz darauf fand er in Jenn seine große Liebe.

Getty Images Usher, Musiker

Instagram / boogsneffect Jenn Goicoechea und Usher im Mai 2021

Getty Images Usher, Sänger

