15.000 Euro pro Nacht: So sieht Taylor Swifts Hotelsuite aus

Taylor Swift (34) geizt nicht! Während ihr Freund Travis Kelce (34) noch seinen Super-Bowl-Triumph feiert, geht es für die Sängerin direkt weiter. Nach Auftritten in Japan steht nun Australien auf ihrer Liste. Nach ihrer Landung am Donnerstag erwarten den Popstar sieben ausverkaufte Tourtermine. Zum Entspannen bleibt da wohl eher wenig Zeit. Trotzdem: So viel Luxus gönnt sich Taylor in Down Under...

Laut Daily Mail soll die "Wildest Dreams"-Interpretin die weitläufige Präsidentensuite im 43. Stockwerk des Crown Towers Hotels in Melbourne bewohnen. Eine Nacht in dem Luxusdomizil kostet Taylor rund 15.000 Euro. Zu den Vorzügen der Suite gehört unter anderem ein privater Expressaufzug, um zu gewährleisten, dass Taylor schnell und sicher das Hotel betreten und auch wieder verlassen kann. Zusätzlich steht ihr ein privater Butler rund um die Uhr zur Verfügung.

Leisten kann sich die Songwriterin diesen Luxus definitiv. Ihre "Eras"-Tour, die bereits seit rund einem Jahr läuft, ist ein wahnsinniger finanzieller Erfolg. Das könnte auch mit Taylors Arbeitsmoral zusammenhängen – eine Show ausfallen zu lassen, käme für sie niemals infrage.

Anzeige

Crown Towers / MEGA Taylor Swifts Präsidentensuite in Melbourne, Australien

Anzeige

Crown Towers / MEGA Taylor Swifts Präsidentensuite in Melbourne, Australien

Anzeige

Getty Images Taylor Swift während ihrer "Eras"-Tour

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de