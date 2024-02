"Frauen weinen nicht mehr": Shakira kündigt neues Album an

Fans können sich auf Neues freuen! Shakira (47) ist seit über 20 Jahren im Musikgeschäft unterwegs. Im Jahr 2001 veröffentlichte die Kolumbianerin ihr erstes englischsprachiges Album und katapultierte sich damit an die Spitze der Charts. Seit jeher sorgt sie mit Hits wie "Whenever, Wherever", "Hips Don't Lie" oder "Chantaje" weltweit für gute Laune und tanzende Mengen. Nun kündigt Shakira ihr zwölftes Studioalbum an!

Nachdem es in den vergangenen sieben Jahren nur vereinzelt musikalische Veröffentlichungen gegeben hatte, geht der Popstar in diesem Jahr wieder aufs Ganze: Ihr neues Album "Las Mujeres Ya No Lloran" (Frauen weinen nicht mehr) mit 16 Tracks kommt am 22. März auf den Markt, wie Shakira auf Instagram bekanntgibt. "Während ich die Songs schrieb, habe ich mich selbst wieder aufgebaut. Während ich sie sang, verwandelten sich meine Tränen in Diamanten und meine Verletzlichkeit in Stärke", kommentiert sie ihren Beitrag.

Im Dezember wurde der mehrfachen Grammy-Gewinnerin eine ganz besondere Ehre zuteil. Shakira bekam ihre eigene sechseinhalb Meter hohe Statue, die nun ihre Heimatstadt Barranquilla ziert. "Die Statue ist spektakulär geworden! Du hast es verdient!" oder "Das ist ikonisch! Herzlichen Glückwunsch!", gratulieren ihre Fans im Netz.

