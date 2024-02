Drittes Baby: Sarah Harrison wollte eigentlich keins mehr!

Jetzt also doch! Sarah Harrison (32) und ihr Ehemann Dominic (32) leben mit ihren zwei gemeinsamen Töchtern Mia Rose (6) und Kyla (3) zu viert den Traum des Familienlebens in Dubai – und das sollte eigentlich auch so bleiben. Im Oktober vergangenen Jahres stellte die ehemalige Bachelor-Kandidatin im Netz klar, dass weiterer Nachwuchs nicht in Planung ist – doch das hat sich offensichtlich geändert. Jetzt überrascht das Paar mit der dritten Schwangerschaft!

Auf Instagram verkünden die Influencer die freudige Nachricht – ob das Ganze so geplant war? Die Fans sind auf jeden Fall ziemlich erstaunt. "Herzlichen Glückwunsch! Ich bin ein bisschen überrascht, hatte in Erinnerung, dass ihr euch komplett fühlt", heißt es in einem der Kommentare. "Das kam jetzt unerwartet! Glückwunsch an euch und eine schöne Kugelzeit", freut sich ein anderer Nutzer.

Woher der Sinneswandel der Auswanderer wohl kommt? Immer wieder schwärmt die 32-Jährige von ihren Kids. "Die Zeit fliegt. Vor sechs Jahren haben wir erfahren, dass wir zum ersten Mal Eltern werden. Es war eine unfassbar schöne Zeit, die unser ganzes Leben verändert hat", erinnert sich die Mutter auf Instagram beispielsweise an ihre erste Schwangerschaft.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Die Familie Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

