Davor hat Gabriel Kelly bei "Let's Dance" ganz schön Bammel!

Ob Gabriel Kelly (22) dem gewachsen ist? In diesem Jahr wird der Musiker in der Sendung Let's Dance wöchentlich das Tanzbein schwingen. Dabei ist er nicht der erste in seiner Familie, der sich dem TV-Abenteuer stellt. Seine Tante Maite Kelly (44) konnte 2011 sogar gemeinsam mit Christian Polanc (45) den Sieg einheimsen. Doch Gabriel geht offenbar nicht nur guter Dinge an die Challenge heran – gegenüber Promiflash verrät er, wovor er ganz schön Muffensausen hat!

"Am meisten Respekt habe ich vor dem Training. Ich weiß, dass es hart werden soll und bin auch ein bisschen anfällig für Verletzungen", gibt der Sänger im Interview mit Promiflash zu. Erfahrungen im Tanzen habe Gabriel zudem keine. "Natürlich habe ich schon hier oder da auf der Bühne herumgehampelt, aber dort lag der Fokus immer auf der Musik", erklärt er. Der 22-Jährige freue sich nun aber darüber, sich von einer anderen Seite präsentieren zu können.

Aber nicht nur tänzerisch wird dem Sohn von Angelo Kelly (42) in der nächsten Zeit ganz schön viel abverlangt werden. "Ich bin gerade mitten in einer Albumproduktion und schreibe fleißig", berichtet Gabriel stolz von seinen musikalischen Plänen im Gespräch.

Anzeige

Future Image Gabriel Kelly, Sänger

Anzeige

Instagram / gabrielkelly_official Gabriel Kelly, Sänger

Anzeige

Instagram / gabrielkelly_official Gabriel Kelly, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de