"Letztes Jahr in Deutschland": Lukas Baltruschat wandert aus

Er wird bald seine Koffer packen. Lukas Baltruschat (29) wurde vor allem durch seine Teilnahme bei Die Bachelorette bekannt. Erst im vergangenen Jahr zog der Realitystar dann aus Liebe von Hamburg nach Köln – leider hielt die Beziehung zu seiner Ex-Freundin Chiara Fröhlich (26) nicht. Nun scheint die TV-Bekanntheit erneut seinen Wohnort wechseln zu wollen: Lukas will bald nach Bali auswandern!

So verrät der Hamburger im Podcast "Blitzlichtgewitter", dass 2024 das letzte Jahr für ihn sein würde, in dem er in Deutschland lebt. "Jetzt heißt es für mich: ab ins Ausland. Ich gehe nach Bali!", plaudert er aus und verrät seine zukünftigen Pläne: "Ich arbeite ja eh online. Ich bin Fitness-Coach und das läuft sehr gut. Und ich denke, da kann ich auch Fitness-Content machen."

Dabei soll es für den 29-Jährigen aber erst in rund einem Jahr losgehen. "Idealerweise will ich nach dem Geburtstag meiner Tochter fliegen. Das ist dann der 14. Februar 2025.So lange würde ich noch bleiben und dann bin ich weg!", merkt Lukas an. Zuvor will er noch jede Menge Zeit mit seinem Nachwuchs verbringen. "Den Sommer werde ich immer in Hamburg verbringen!", erklärt der Realitystar.

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Influencer

Instagram / lukascharles_ Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat im Februar 2023

