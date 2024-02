Sex mit Kim nach Dschungelcamp? Mike Heiter spricht Klartext

Er gibt ein Statement ab. In der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps herrschte ein mächtiges Hin und Her zwischen Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28). Nachdem beide auf der After-Party gefeiert hatten, behauptete die Influencerin, dass sie und ihr Ex-Flirt Sex miteinander hatten. Aber der will nun auch ein Wörtchen mitreden: Mike enthüllt, dass er nicht mit Kim nach dem Dschungelcamp geschlafen hat!

In "Ich bin ein Star – Das Nachspiel" spricht der Vater einer Tochter ein für alle Mal Klartext: "Ich war auf jeden Fall nicht da!", kommentiert er die Anschuldigung der 28-Jährigen und fügt bestimmt hinzu: "Da wird nie etwas laufen." Und auch die Fans scheinen genervt von dem andauernden Thema. "Weiter geht's mit Kim und Mike. Ich kann nicht mehr...", meckert ein Zuschauer auf X. Ein weiterer stimmt zu: "Bin ich froh, wenn ich nach der Staffel nichts mehr über Mike, Leyla (27) und Kim erfahren muss."

Dass der Streit zwischen den beiden auch fernab der Kameras weitergeht, verkündete der Ex von Elena Miras (31) erst vor wenigen Wochen – aufgrund des Dschungelzoffs geht Mike nämlich gerichtlich gegen die TV-Bekanntheit vor. "Das ist eigentlich nicht meine Art und Weise, aber irgendwann ist auch mal Schluss!", plauderte der 31-Jährige auf Instagram aus.

RTL Mike Heiter und Kim Virginia im Dschungelcamp

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Persönlichkeit

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Influencer

