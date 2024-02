Bittere Diagnose: "The Biggest Loser"-Maja muss heimfliegen!

Bitterer Abschied! Bei The Biggest Loser sagen einige motivierte Teilnehmer ihrem Übergewicht den Kampf an. Unterstützt werden die Kandidaten von der ehemaligen Kickboxerin Christine Theiss (43) und dem Sportpädagogen Ramin Abtin (51). Mit von der Partie ist auch Maja aus Göttingen. Die 25-Jährige konnte in den vergangenen Wochen konstant mit guter Leistung punkten – doch nun muss sich Maja aus gesundheitlichen Gründen geschlagen geben!

Da trotz starker Schmerzmittel die Schmerzen in Majas Bein nicht nachließen, überbringt der Camp-Arzt ihr die schlechte Botschaft: "Maja, es tut mir total leid, aber ich kann dich an dieser Stelle tatsächlich nicht mehr weitermachen lassen." Teamleiter Ramin ist sichtlich getroffen, aber versucht dennoch seinen Schützling aufzubauen: "Du hast hier eine tolle Leistung gezeigt über die ganzen Wochen!" Auch wenn Maja die Worte freuen, äußert sie sich niedergeschlagen: "In dem Moment, die Worte von Ramin zu hören, ist schön, keine Frage. Aber du kannst dir halt in dem Moment nichts davon kaufen."

Bei Majas Teamkameraden sorgt die traurige Gewissheit für Entsetzten und es fließen bittere Tränen. "Ich habe eigentlich gehofft, dass Maja und ich hier bis zum Ende gemeinsam durchgehen", schluchzt Freundin Nadine. "Maja wird mir sehr fehlen", zeigt auch Lukas sich betroffen. Doch Maja, die eine sehr enge Bindung zu dem Nordrhein-Westfalen aufbaute, betont: "Er wird mich bestimmt nicht los, er wird mich wiedersehen."

Anzeige

Instagram / maja_the_biggest_loser_2024 Maja, "The Biggest Loser"-Kandidatin

Anzeige

SAT.1 "The Biggest Loser"-Nadine und Lukas

Anzeige

Instagram / lukas_the_biggest_loser_2024 Lukas, "The Biggest Loser"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de