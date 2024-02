"The Biggest Loser"-Lukas und Maja schmieden Zukunftspläne!

Funkt es etwa zwischen den beiden? Bei The Biggest Loser – Leben leicht gemacht freuen sich die Teilnehmer nicht nur über das Purzeln der Kilos, sondern auch über neugewonnene Freundschaften. Und manchmal entwickelt sich sogar mehr als das – zwei der Kandidaten scheinen sich nämlich mehr als richtig gut zu verstehen: So süß schwärmen Lukas und Maja bei ihren Familien voneinander!

So erzählt die 25-Jährige ihren Eltern in einem Videogespräch, dass sie einen "sehr lieben Jungen, der auf sie aufpasst", gefunden habe. "Wenn ich meiner Mutter sage, dass ich einen tollen Menschen kennengelernt habe und sehr gerne mit ihm zusammen bin, dann kann sie eins und eins zusammenzählen!", enthüllt Maja und verrät, dass sie ihn auch nach ihrer Teilnahme wiedersehen will: "Sie weiß auch, dass sie den Lukas kennenlernen wird. Weil ich werde auf jeden Fall mit ihm in Kontakt bleiben."

Und auch der 23-Jährige kündigt seine neue Bekanntschaft im Videoanruf mit seinem besten Kumpel an: "Ich habe Philipp schon erzählt, dass ich jemanden kennengelernt habe. Ich mag Maja sehr!", schwärmt Lukas und wird rot. "Was soll ich schon sagen?", kichert der Vater eines Sohnes verlegen. Daraufhin freut sich sein Freund ganz besonders mit ihm. "Ja! Liebe leicht gemacht!", jubelt er.

Anzeige

SAT.1 Thorsten, Ramin Abtin und Lukas bei "The Biggest Loser" 2024

Anzeige

Instagram / maja_the_biggest_loser_2024 Maja, "The Biggest Loser"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / lukas_the_biggest_loser_2024 Lukas mit Sohn Finn, "The Biggest Loser"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de