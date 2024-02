Dank Giulia Siegels Vater: Simone Ballack wird Musicalstar!

Was ihre einstige Freundin von dieser Zusammenarbeit hält? Simone Ballack (48) steht derzeit aufgrund ihrer Fehde mit Giulia Siegel (49) in den Schlagzeilen. Die beiden Frauen sollen keinen Kontakt mehr miteinander haben. Laut der DJane werden üble Gerüchte verbreitet. Trotz ihres Streits scheint Giulias Vater sich mit der Ex von Michael Ballack (47) prächtig zu verstehen: Denn Ralph Siegel (78) engagiert Simone für eine Musicalrolle!

Bild berichtet, dass Ralph für das Stück "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" die einstige Spielerfrau engagiert habe. Über ihre Rolle wisse Simone bereits bestens Bescheid: "Ich spiele die Mutter von Nina und muss meine Kinder maßregeln. Meine Söhne werden mich sicher sofort erkennen..." Die 48-Jährige erklärte, dass sie großen Respekt vor diesem Abenteuer habe: "Ich bin zwar eine Rampensau, aber ein wenig Schiss habe ich schon vor dieser Herausforderung."

Ende Januar hatte Simone verraten, dass sie und Giulia nicht mehr befreundet seien. "Wir haben keinen Kontakt", lautete ihre knappe Antwort im Bild-Interview. Es heißt, dass Giulia und Simones Partner Heiko zu zweit unterwegs gewesen sein sollen, was für Simone ein absolutes No-Go gewesen sei. Sie soll daraufhin die Nummer der Blondine blockiert haben.

