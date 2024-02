Eigenartiges Update: Britney Spears wohl doch nicht verliebt

Britney Spears (42) und Sam Asghari (29) hatten sich vergangenes Jahr 14 Monate nach ihrer Hochzeit getrennt. Die Sängerin deutet seither des Öfteren an, frisch verliebt zu sein: Erst kürzlich veröffentlichte sie kryptische Postings im Netz, die eine neue Liebelei andeuteten – laut diverser Medienberichte bandelt die "Gimme More"-Interpretin seit einiger Zeit mit dem Straftäter Paul Richard Soliz an. Nun bezieht Britney erneut Stellung zu ihrem Beziehungsstatus!

"Schönen Sonntag. Hoffnungslose, romantische Einsicht, dass das Single-Dasein großartig ist", kommentiert die Musikerin ihr neuestes Instagram-Video und dementiert damit alle Liebesgerüchte. Der Clip zeigt Britney in einem knappen Outfit und hohen schwarzen Stiefeln, in denen sie wie sie gewohnt aufreizend einige Tanz-Moves zum Besten gibt.

Erst vor wenigen Monaten zeigte sich Britney nachdenklich und teilte ihre Gedanken mit den Fans. "Es ist so seltsam, Single zu sein. Ich hatte viel Zeit, um auf all das Gute und Schlechte zurückzublicken", kommentierte sie einen Instagram-Beitrag. "Ich muss mir Zeit nehmen, um innezuhalten und mich umzuschauen, um mich selbst neu zu bewerten und zu sagen: 'Ist das gut für mich?'", so die Pop-Ikone über ihr Single-Leben.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

