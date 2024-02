Fans sind empört: Matthew Perry fehlt bei BAFTAs In Memoriam

Für die Fans ist das unfassbar. Am Sonntagabend wurden in London die BAFTA Awards verliehen. Der wichtigste britische Filmpreis zieht stets nicht nur echte Hollywood-Größen an, sondern sogar die Royals. Wie fast jedes Jahr war auch Prinz William (41) vor Ort. Neben den Auszeichnungen, die verliehen werden, wird auch immer der verstorbenen Filmstars gedacht. Einer fehlte jedoch: Matthew Perry (✝54) – und die Fans sind deswegen verärgert.

Im Netz häufen sich die Kommentare der Zuschauer, die ihrem Ärger über das Fehlen des Friends-Stars während des In-Memoriam-Segments Luft machen. "Schämt euch, BAFTA, für die Nicht-Erwähnung von Matthew Perry", schimpfte ein Nutzer auf X und ein anderer schloss sich an: "Keine Erwähnung von Matthew Perry bei der BAFTA-Gedenkfeier? Schlechte Arbeit, BAFTA!" Die British Academy of Film and Television Arts reagierte bereits auf den Fauxpas und versprach: "Matthew Perry wird bei der diesjährigen TV-Preisverleihung gewürdigt werden." Außerdem finden Fans eine Gedenkseite auf der Website der Organisation.

Anders als bei den BAFTAs wurde Matthew, der vergangenen Oktober verstarb, bei den Emmy Awards geehrt. Sänger Charlie Puth (32) hatte den "Friends"-Titelsong "I'll Be There For You" als emotionale Ballade in Erinnerung an den Darsteller performt. Der restliche Cast der beliebten Sitcom war aber anders als zuvor vermutet nicht dabei.

Matthew Perry, 2012

Matthew Perry, Schauspieler

David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston und Matthew Perry

