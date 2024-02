Schreckmoment: Charlotte Würdig musste den Notarzt rufen

So hat sie sich das Wochenende nicht vorgestellt! Am vergangenen Freitag erlebte die Moderatorin und Ex-Frau des Rappers Sido (43), Charlotte Würdig (45), einen echten Schreckensmoment, der sogar zu einem Notarzteinsatz führte. In aller Eile und ohne Zeit, sich umzuziehen, musste sie in Hausschuhen in einen Krankenwagen gebracht werden. Ein Foto in dieser misslichen Lage teilte sie selbst mit ihren Fans und Followern auf Instagram, was Sorge und Aufsehen erregte. Die Umstände klärt sie ebenfalls auf: Charlotte hat sich einen Bänderriss zugezogen!

Im Interview mit Bild enthüllt die Moderatorin, was sich am Freitagabend zutrug. Der Blondine selbst geht es gut, ihrem Fuß allerdings weniger: "Ich wollte die Kinder ins Bett bringen, bin die Treppe hochgestolpert, umgeknickt. Mein rechter Fuß wurde sofort dick", erklärt die zweifache Mutter der Zeitschrift. Sie habe daraufhin den Notarzt rufen müssen und sei bis spät in die Nacht im Krankenhaus gewesen. "Ich wurde geröntgt, man konnte sofort sehen, dass die Bänder gerissen sind. Die Schwellung ist allerdings so dick, dass man noch nicht sagen kann, ob auch der Knöchel gebrochen ist", schildert sie den unangenehmen Vorfall.

Charlotte steht nach dem Unfall vor einer echten Herausforderung. Denn die Unternehmerin ist alleinerziehende Mutter und nun auf Hilfe von Freunden und Nachbarn angewiesen. Seit 2020 ist die 45-Jährige offiziell Single: Damals trennte sie sich von ihrem langjährigen Ehemann Sido. Erst ein Jahr nach der offiziellen Trennung, im Zuge einer ehrlichen Auseinandersetzung, gab Sido zu, dass seine Drogenexzesse eine Schlüsselrolle im Scheitern seiner Ehe mit Charlotte Würdig gespielt hatten. "Es ist alles aus dem Ruder gelaufen. Am Ende saß ich in der Klapse", gestand der 43-jährige Rapper in einem Interview mit dem Spiegel. Seine Ex-Ehefrau war von dieser ehrlichen Enthüllung positiv überrascht und fand diesen Schritt sehr mutig: "Unsere Freundschaft ist ungebrochen. Dass er jetzt so offen und ungeschönt darüber redet, finde ich nicht nur mutig, sondern auch richtig."

Nach der Trennung genoss die Geschäftsfrau zunächst ihr Leben allein und wollte auch keinen neuen Mann an ihrer Seite. "Noch sortiere ich mich neu. Aber ich bin gespannt auf alles, was kommt. Das bedeutet nicht, dass ich rumlaufe und auf Partnersuche bin", erklärte sie im Interview mit Bunte. Ihr Ex ist nach der Trennung inzwischen wieder verliebt. Er datet die Streamerin Georgina Stumpf. Und mit Sidos aktueller Partnerin versteht sich auch Charlotte bestens – sie feierten sogar schon zusammen Weihnachten und genossen einen gemeinsamen Urlaub inklusive der Kinder des Ex-Paares.

