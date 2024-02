Produktion beginnt bald: Darum geht es im "Suits"-Spin-off!

Lange ist es nicht mehr hin! Seit einigen Wochen ist es offiziell: Die erfolgreiche Anwaltsserie Suits mit Gabriel Macht (52), Patrick J. Adams (42) und Herzogin Meghan (42) in den Hauptrollen bekommt ein Spin-off. Der Cast soll zwar ein komplett neuer sein, aber Gastauftritte der alten Charaktere wurden bislang nicht ausgeschlossen. Allzu lange scheinen die Fans auch gar nicht mehr auf die neue Serie warten zu müssen – die Produktionsarbeiten sollen bereits nächsten Monat beginnen!

Wie unter anderem The Standard berichtet, soll es in "Suits: LA" um einen Charakter namens Ted Black aus New York gehen, der sich in der kalifornischen Stadt neu erfinden möchte. "Seine Firma befindet sich an einem Krisenpunkt, und um zu überleben, muss er eine Rolle einnehmen, die er seine gesamte Karriere über verachtet hat", heißt es in der Logline. Die Produktion des neuen Anwaltsdramas soll sogar bereits Anfang März beginnen.

Ein Mitarbeiter der Produktion verriet bereits gegenüber The ", dass sich Herzogin Meghan derzeit wohl im Austausch mit dem Sender befinde! Um die Frau von Prinz Harry (39) für das Projekt an Land zu holen, sei die Firma sogar bereit, "alles zu zahlen, was nötig ist". Sollte die ehemalige Schauspielerin einwilligen, soll dies noch in diesem Monat verkündet werden.

Anzeige

Getty Images Patrick J. Adams, Gina Torres, Sarah Rafferty, und Gabriel Macht bei den Golden Globes 2024

Anzeige

Getty Images Patrick J. Adams und Gabriel Macht im Januar 2024

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de