Joe Jonas und seine Stormi Bree heizen die Datinggerüchte an

Joe Jonas (34) hat wohl eine neue Flamme. Seit Anfang des Jahres wird der Musiker immer wieder mit Stormi Bree Henley (33) gesichtet – sei es bei einem romantischen Wochenende in Mexiko oder einem Ski-Trip in Aspen. Der Schauspieler und das Model scheinen unzertrennlich. Aber: Keiner der beiden spricht bisher öffentlich über ihr Verhältnis. Gestern waren Joe und seine Stormi erneut gemeinsam unterwegs!

Am Montagmorgen zogen die Turteltäubchen zusammen durch die Straßen von New York City und wirkten dabei sehr vertraut. Fotos des süßen Spaziergangs zeigen die beiden im entspannten Look mit Jeans und Baseballcaps. "Es ist alles noch sehr neu, aber er ist glücklich und offen dafür zu sehen, wie es weitergeht", will ein Insider laut Us Weekly wissen. Joe und Stormi scheinen es also erst einmal locker anzugehen.

Trotz der neuen Liebe möchte der zweifache Vater jedoch seine Kids priorisieren. Da trifft es sich gut, dass die Mutter der Kleinen, Schauspielerin Sophie Turner (27), den beiden frisch Verliebten bereits ihren Segen gegeben haben soll.

Joe Jonas im März 2022

Stormi Bree, 2022

Joe Jonas und Sophie Turner, Oktober 2022

