Kanye West und Bianca Censori zeigen sich ungewohnt schlicht

So sieht man sie nicht oft! Seit Dezember 2022 sind Kanye West (46) und Bianca Censori offiziell Mann und Frau. Seither polarisiert ihre Beziehung immer wieder. Warum? Der US-amerikanische Rapper präsentiert seine Frau auf Social Media regelmäßig in sehr freizügigen Outfits. Zur Sorge der Fans sieht man das Model auch unterwegs stets sehr knapp bekleidet. In Florenz überraschen Kanye und Bianca jetzt jedoch im unauffälligen Look!

Die von Page Six veröffentlichten Schnappschüsse zeigen das berühmte Ehepaar beim Valentinstagsdate in Florenz. Lächelnd spazieren sie durch die italienische Stadt. Besonders fällt auf: Bianca zeigt diese Mal gar keine Haut. Im Gegenteil, sie trägt einen schwarzen übergroßen Mantel, der ihr bis zu den Fußspitzen reicht. Dazu kombiniert sie zusätzlich eine schwarze Kapuze, die ihren Kopf bedeckt. Auch Kanye scheint sich seiner Frau angepasst zu haben. Der Sänger trägt ebenfalls von Kopf bis Fuß schwarze Kleidung. In dunkler Windjacke und entspannter Hose sieht er ungewohnt normal aus.

Ob er sich die Kritik seiner Fans zu Herzen genommen hat? Wahrscheinlich eher nicht. In einem Video-Statement auf Instagram machte der Ex-Mann von Kim Kardashian (43) vor wenigen Tagen deutlich: "Mir ist egal, was ihr sagt! Ich werde meine Frau so oft posten, wie ich will!"

Anzeige

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

Anzeige

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Anzeige

Instagram / kanyewest Bianca Censori, Designerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de