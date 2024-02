Lässige Mama: Kourtney Kardashian posiert mit Baby Rocky

Sie könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein! Im November 2023 durften Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (48) ihren Sohn Rocky Thirteen auf der Welt begrüßen. Ihren Nachwuchs halten die beiden so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten posten die The Kardashians-Protagonistin und der Blink-182-Drummer Fotos von ihrem Sprössling im Netz – das Gesicht des Kleinen wird jedoch stets verdeckt. Nun teilt Kourtney neue Fotos mit Rocky auf Social Media!

Auf Instagram postet der Reality-TV-Star einige Aufnahmen, auf denen sie im Backstage-Bereich eines"Blink-182"-Konzerts in Australien posiert. Neben Kourtneys Kindern Penelope (11) und Reign (9) darf auch der kleine Rocky bei dem Familienausflug nicht fehlen. Auf einem Foto schaut die Unternehmerin liebevoll in den Kinderwagen, in dem Baby Rocky liegt. Einen genaueren Blick auf ihren Sohn gewährt sie jedoch nicht.

Die Neugier, Rockys Gesicht zu sehen, steigt bei den Fans. "Wir wollen das Baby sehen" oder "Wann werden wir endlich den kleinen Rocky sehen?", sind nur zwei von vielen aufgeregten Kommentaren unter Kourtneys Instagram-Post.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn, Dezember 2023

Instagram/ kourtneykardash Kourtney Kardashian, Dezember 2023

