Trauernde Kinder: Rapper Kollegah unterstützt Organisation

Er beweist viel Herz! Kollegah (39), der mit bürgerlichem Namen Felix Blume heißt, zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Gelegentlich eckt der Musiker mit seinen Songtexten an. Unter anderem musste er 100.000 Euro Strafe an die Geissens zahlen, da er in seinen Zeilen gegen Shania (19) und Davina (20) gehetzt hatte. Was vielen nicht bekannt ist: Der Künstler ist auch sehr hilfsbereit. Kollegah unterstützt eine Hilfsorganisation für trauernde Kinder.

Das gibt der Verein "Hilfe für verletzte Kinderseelen" via Instagram bekannt. Die Organisation kümmert sich um traumatisierte Kinder, die einen Trauerfall in ihrem Umfeld gehabt haben. Die Kids durften sich über eine Überraschung freuen: "Plötzlich stand Kollegah vor unserer Tür mit einem bunten Rosenstrauß und vielen tollen Spiel- und Bastelsachen!"

Dass Kollegah trotz seines Erfolgs ein bodenständiges Leben führt, machte er in einem Interview mit dem YouTube-Kanal "Vitori - Quelle des Lebens" deutlich. Er sei niemand, der lange schläft, denn das sei nur Zeitverschwendung. Er brauche nur drei bis vier Stunden und sei dann ausgeschlafen. "Dann fängt mein Tag an, mit einem heißen [...] Kaffee, und einem kleinen, aber feinen Zigarillo", erzählte er über seine Morgenroutine.

