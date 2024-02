Ashley Park und Paul feiern Pärchen-Debüt bei Fashion Week!

Sie strahlen zusammen. Ashley Park (32) und ihr Serienkollege Paul Forman gehen nun schon seit einem ganzen Jahr gemeinsam durchs Leben. Dass die Schauspielerin und der Emily in Paris-Darsteller ein Paar sind, hatte sie Ende Januar mit einem niedlichen Beitrag im Netz bestätigt. Nun werden die beiden sogar noch etwas öffentlicher: Ashley und Paul feiern ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Paar!

Dass sie offiziell in einer Beziehung sind, beweisen die Turteltauben am vergangenen Sonntag bei der Fashionweek in London. Diesen besonderen Moment hält der Brite mit einem Post auf Instagram fest. "Erstes öffentliches Date" und ein schwarzes Herzchen schreibt Paul zu verschiedenen Bildern, auf denen sie gemeinsam bei der Modenschau sitzen, ein verrücktes Spiegelselfie machen oder händchenhaltend durch die Straßen laufen.

Ende des letzten Jahres jagte Ashley ihren Fans einen großen Schrecken ein. Sie musste den Jahreswechsel wegen einer Sepsis im Krankenhaus verbringen. Dank ihres Freundes musste die Musikerin diese schreckliche Zeit nicht allein durchstehen. Paul war immer an ihrer Seite – er unterstütze sie, so gut es ging.

