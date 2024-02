"Das ist so schlimm": Amira Pocher teilt gegen Jimi Blue aus

Sie hat ihm einiges zu sagen! Jimi Blue Ochsenknecht (32) macht derzeit mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam: In einem kürzlich veröffentlichten Video rechnete der Musiker mit seiner Familie ab. Dabei machte er auch vor seiner kleinen Tochter Snow Elanie Koc (2) keinen Halt und erklärte, keinen Kontakt zu ihr haben zu wollen. Damit stieß der Schauspieler bei vielen auf großes Unverständnis. Nun schießt auch Amira Pocher (31) gegen Jimi!

In ihrem Podcast "Liebes Leben" äußert sich die zweifache Mama fassungslos über die Aussagen des "Die wilden Kerle"-Stars: "Ey, das ist so schlimm, sich als erwachsener Mann so hinzustellen! Du hast doch die gleiche Verantwortung wie die Mutter, wenn es um die Zeugung geht und die gleiche Chance, dem entgegenzuwirken." Sie befürchtet, dass die Worte ihres Vaters bleibende Spuren bei der Tochter von Yeliz Koc (30) hinterlassen könnten. "Dieses kleine, unschuldige Baby wird einen Vaterkomplex davontragen. Es wird ohne Papa groß werden", ist sie sich sicher.

In einer YouTube-Reaktion auf die erste Folge der dritten Staffel Diese Ochsenknechts ließ Jimi vor wenigen Tagen die Bombe platzen und erklärte, warum er sich nicht um seine Tochter kümmert: "Es gibt einen Unterschied zwischen Vatersein, vor allem freiwilliger Vater oder Erzeuger und unfreiwilliger Erzeuger. Ich sehe mich, und das bin ich auch, als unfreiwilligen Erzeuger."

Anzeige

Timm, Michael Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

Anzeige

Robert Schmiegelt / Future Image Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow Elanie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de