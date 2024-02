Deswegen eifert Herzogin Meghan jetzt Taylor Swift nach!

Versucht Herzogin Meghan (42) es jetzt mit einer neuen Strategie? Die Frau von Prinz Harry (39) pflegt kein gutes Verhältnis zu den Medien. Auch seit ihrem Rückzug aus dem Königshaus erhält sie viel Gegenwind in der Öffentlichkeit. So erntete das Paar zuletzt für den Launch seiner Website harte Kritik, da es sich samt Adelstiteln und königlichem Wappen präsentieren. Plant Meghan nun die nächste Vermarktungsstrategie?

"Ich glaube, sie möchte sich, was das Marketing betrifft, eine Scheibe von Taylor Swift (34) abschneiden", will Kinsey Schofield laut GBN America wissen. Die Adelsexpertin erklärt: "Taylor wurde vom Bösewicht zur Heldin und ich bin mir sicher, dass Meghan sich diesen Übergang ansieht und denkt: Wie kann ich etwas Ähnliches machen?" Um eine Verbindung zu dem Popstar aufzubauen, hat sich die ehemalige Schauspielerin bereits ordentlich ins Zeug gelegt. Unter anderem lud sie Taylor mit einem handgeschriebenen Brief in ihren Podcast ein.

Die Expertin unterstellt Meghan eine gewisse Verbissenheit in Bezug auf ihr neues Projekt. So soll sie voller Hoffnung Taylors Konzert besucht haben – eine Strategie, die bereits für ihren Partner Travis Kelce (34) erfolgreich war. Die zweifache Mama soll sogar sichergestellt haben, dass die Boulevardpresse über ihren Besuch informiert war.

Getty Images Herzogin Meghan

Getty Images Taylor Swift, 2023

Getty Images Herzogin Meghan, 2023

