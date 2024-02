Fliegt Travis Kelce mit Taylors Privatjet nach Australien?

Taylor Swift (34) tourt derzeit durch Australien und durfte sich bereits über die unfassbare Zuschaueranzahl von 96.000 Fans bei ihrem Auftritt in Melbourne freuen. Doch einen kleinen Wermutstropfen gibt es: Bisher besuchte ihr Liebster Travis Kelce (34) noch keines ihrer Konzerte in Down Under – obwohl der Tight End sich momentan in einer NFL-Pause befindet. Reist Travis nun endlich zu Taylor nach Australien?

Laut Daily Mail reiste die Sängerin schon am Montagnachmittag nach Sydney – ihr Privatjet hob allerdings erneut ab und machte sich auf den Weg nach Honolulu. Nun wird vermutet, dass sich Travis auf den Weg nach Hawaii macht, um dort mit Taylors Privatjet zu der "Love Story"-Interpretin zu fliegen. Gerade rechtzeitig, um Taylor bei ihrem Konzert in Sydney zu unterstützen.

Travis Papa Ed Kelce plauderte in den vergangenen Tagen bereits aus dem Nähkästchen und verriet die möglichen Pläne des NFL-Stars. "Ich fragte ihn, ob er nach Sydney reisen wird, und er schien nicht abgeneigt", plauderte Ed offen mit ET. "Er sagte, er würde auch gerne mal Sydney und Singapur besuchen", fügte er noch hinzu. Am 2. März wird Taylor das erste Konzert in dem Stadtstaat in Südostasien geben.

Getty Images Travis Kelce, Sportler, und Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift während ihrer "Eras"-Tour

Instagram / papakelce Ed Kelce (links) und Travis Kelce (rechts), 2023

