Wird Travis Taylor Swift bei ihrer "Eras"-Tour überraschen?

Erwartet sie eine Überraschung? Taylor Swift (34) tourt aktuell in Australien und bricht dort Rekorde mit ihrem Publikum. Bis sie aus Singapur in die Vereinigten Staaten zurückfliegt, wird es noch rund zweieinhalb Wochen dauern. Bisher blieb ihr Freund Travis Kelce (34) in seiner Wahlheimat Kansas City zurück und genoss ein wenig Freizeit in der NFL-Pause. Bekommt der Popstar bald Besuch? Das sind Travis' Pläne...

"Ich fragte ihn, ob er nach Sydney reisen wird, und er schien nicht abgeneigt", berichtet Travis' Vater Ed Kelce ET. So eine Jetsetterin als Freundin hat auch Vorteile: "Er sagte, er würde auch gerne mal Sydney und Singapur besuchen." Ob sich die Reise in seinen Terminplan einfügen lässt, sei jedoch nicht endgültig geklärt, weswegen es wohl eher ein Spontantrip wäre.

Bereits zuvor sprach Ed mit ET über die Beziehung seines Sohns. Das Timing der beiden sei eher unglücklich: "Es ist eine harte Zeit für beide, eine Beziehung zu führen. Sie steckt mitten in dieser gigantischen Tournee, er steckt knietief in der NFL." Dennoch sollen sie sich beide viel Mühe geben und Zeit für einander finden.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Taylor Swift, Country-Sängerin

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

