Folgenschwere Wende in Christina Blocks Sorgerechtskrieg!

Christina Block muss einen erneuten Tiefschlag verkraften. Die Unternehmerin kämpft seit einigen Jahren um das Sorgerecht für ihre Kinder. Diese leben bei ihrem Ex-Ehemann in Dänemark – und erlebten in den vergangenen Monaten die Auswirkungen des gerichtlichen Streits ihrer Eltern. Unter anderem wurden sie aus dem Nachbarland entführt und zu ihrer Mutter gebracht. Der Zoff findet einfach kein Ende – doch zumindest in Deutschland ist jetzt Schluss!

Wie unter anderem Der Spiegel berichtet, entschied das Hanseatische Oberlandesgericht am Dienstag, dass der Fall nun nicht mehr vor deutschen Gerichten verhandelt werden wird. Grund dafür sei der Lebensmittelpunkt der Kinder in Dänemark. Für Christina ist das ein herber Rückschlag im Kampf um ihre Kinder. Immerhin hatte sie zuletzt Beschwerde eingereicht, nachdem ihr Antrag auf alleiniges Sorgerecht abgelehnt worden war. Nun dürfte der Streit außerhalb von Deutschland neu beginnen...

Christinas Kinder meldeten sich in dem ganzen Chaos auch schon zu Wort. Ihre Tochter sprach in einem Interview offen über ihren Wunsch, bei ihrem Vater leben zu wollen – das Leben bei ihrer Mutter sei von Druck und Leistung geprägt. "Vier Tage pro Woche hatten wir Hobbys. Hockey, Ballett, Klavier, Leichtathletik, Schwimmen, Flöte, dazu kam Nachhilfe", erklärte sie. Freizeit habe sie kaum gehabt.

