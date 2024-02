Sofia Vergara und Joe Manganiello sind offiziell geschieden

Sofia Vergara (51) und Joe Manganiello (47) konnten sich endlich einigen! Im Sommer des vergangenen Jahres hatten die Schauspieler überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. Nur wenige Tage später war die Scheidung der Modern Family-Bekanntheit und des Spiderman-Darstellers bereits in vollem Gange. Nun konnten sie alle Formalien klären: Sofia und Joe haben sich vor Gericht geeinigt und sind damit offiziell geschieden.

Das geht aus Dokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Demnach habe das ehemalige Paar auf gegenseitige Unterhaltszahlungen verzichtet, um "das Vermögen, das sie im Laufe ihrer sieben gemeinsamen Jahre angesammelt haben, zu behalten." Sofia und Joe haben sich freundschaftlich geeinigt und sind damit offiziell geschieden.

Während die 51-Jährige nach der Trennung erst mal ihre Single-Leben genießt, ist Joe schon wieder in festen Händen. Bei einem Event zeigte sich der Magic Mike-Darsteller mit seiner neuen Partnerin Caitlin O'Connor (33). Die beiden wirkten total verliebt. Die Kolumbianerin scheint das Liebesglück ihres Ex eher weniger zu beeindrucken. "Sofia hat Spaß und macht ihr Ding. Sie will sich nicht binden", verriet ein Insider gegenüber Entertainment Tonight.

Anzeige

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Sofia Vergara

Anzeige

Getty Images Caitlin O'Connor und Joe Manganiello im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de