Speziell: Das sind Laura Maria Rypas Schwangerschaftsgelüste

Da läuft Laura Maria Rypa (28) so richtig das Wasser im Mund zusammen. Momentan erwarten die Influencerin und ihr Partner Pietro Lombardi (31) ihr zweites gemeinsames Kind. 2022 begrüßten sie bereits ihren Sohn — Leano Romeo – auf der Welt. Im Netz nimmt die Beauty ihre Community auf ihre zweite Schwangerschaftsreise mit. Nun verrät Laura: Auf dieses Essen hat sie dieses Mal besonders Appetit!

In ihrer Instagram-Story verrät Laura nun zu ihren Schwangerschaftsgelüsten. "Es ist so krass im Vergleich zur Schwangerschaft mit Leano, was meine Gelüste sind", erklärt die werdende Mama, während sie einen Becher mit grünem Wackelpudding in die Kamera hält. "Dieses Mal ist es Götterspeise. Keine Ahnung, wie viel ich am Tag davon esse. Drei Stück aber mindestens", gesteht die Beauty lachend.

Das zweite Mal in anderen Umständen zu sein, ist für Laura aber gar nicht so leicht. "Seit heute Nacht habe ich irgendwie im halben Stunden Takt immer wieder gebrochen, hab extreme Unterleibsschmerzen, Magenschmerzen und deswegen werde ich mich jetzt erst mal die nächsten Tage ausruhen", erklärte die 28-Jährige dazu vor wenigen Tagen im Netz.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa zeigt ihren Babybauch

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

