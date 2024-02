Zweites Kind ist da: Ist Kathi Wageners Sohn eifersüchtig?

Sie plaudern aus dem Nähkästchen. Katharina Wagener (28) und Kevin Yanik könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein. Erst vor wenigen Tagen wurden die TV-Bekanntheit und ihr Partner zum zweiten Mal Eltern. Seither scheint das Paar sein kleines Familienglück zu genießen. Im Netz geben sie nun einen Einblick in ihren neuen Alltag. Dabei plaudern sie auch einige Details aus: Kevin verrät, ob ihr Sohn eifersüchtig auf seinen kleinen Bruder ist.

"Leo ist Null Komma Null eifersüchtig und freut sich sogar. Es läuft ganz gut", verrät der einstige Are You The One?-Teilnehmer in seiner Instagram-Story. Doch während der älteste Nachwuchs der beiden seine Rolle als neuer großer Bruder wohl mit offenen Armen empfing, soll Kathi vor allem mit einer Sache zu kämpfen haben. "Kathi kommt noch nicht so gut klar damit, also gefühlsmäßig. Sie denkt, dass sie Leo vernachlässigt", heißt es weiter in dem Statement des frischgebackenen Zweifach-Papas. Deswegen weine seine Liebste aktuell auch "sehr viel."

Schon vor wenigen Tagen gab die Influencerin selbst im Netz preis, dass sie es trotz der Freude über ihren Nachwuchs aktuell nicht leicht habe. "Ich wusste, dass alles anfangs 'hart' und gewöhnungsbedürftig ist, aber so hart wusste ich nicht", verriet sie ihrer Community. Demnach machten ihr vor allem ihre Kreislaufprobleme und Schlappheit zu schaffen.

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit Kevin Yanik und ihrem Sohn

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im Juni 2022

