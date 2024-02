"Habe kaum Kraft": So geht es Katharina Wagener nach Geburt!

Sie meldet sich zu Wort. Katharina Wagener (28) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Erst vor wenigen Tagen verkündeten die TV-Bekanntheit und ihr Partner Kevin Yanik die Geburt ihres zweiten Nachwuchses. Inzwischen durfte die frischgebackene Zweifachmama das Krankenbett auch verlassen und befindet sich wieder zu Hause. Obwohl sie ihr kleines Glück nun wohl erst mal im privaten genießen wird, überrascht sie mit einem Update im Netz: So geht es Katharina aktuell wirklich.

"Ich wusste, dass alles anfangs 'hart' und gewöhnungsbedürftig ist, aber so hart wusste ich nicht", verrät die einstige Are You The One?-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story. Dabei gibt sie auch preis, dass aktuell nicht nur ihre Hormone verrückt spielen, sondern dass auch ihr Körper mehr zu kämpfen habe als nach ihrem ersten Spross Leo. "Ich habe extreme Kreislaufprobleme, verliere immer noch sehr viel Blut und habe gerade kaum Kraft, um den Tag zu schaffen", schreibt Katharina dazu. Deshalb gehe sie ihren Alltag nun erst einmal langsamer und "Stück für Stück" an.

Trotz der kleinen Wehwehchen scheinen die Zweifach-Eltern die Zeit mit ihrem neuen Familienzuwachs jedoch in vollen Zügen zu genießen. Zur Verkündung schrieb Kevin vor wenigen Tagen im Netz: "Das schönste Valentinstagsgeschenk der Welt. Endlich bist du bei uns." Dazu teilte er süße Schnappschuss aus dem Krankenhaus.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit Sohn Leo

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im Januar 2024

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

