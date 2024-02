Amanda Seyfried bezaubert auf dem Red Carpet der Berlinale!

Amanda Seyfried (38) ist eine weltweit bekannte Schauspielerin. Der internationale Durchbruch war der US-Amerikanerin 2004 durch ihre Rolle der Karen Smith in dem Film "Girls Club – Vorsicht bissig!" gelungen. Auftritte in international gefeierten Filmen wie "Briefe an Julia" oder "Mamma Mia" folgten. Für die Vorstellung ihres neuen Streifens reiste die zweifache Mutter nun nach Deutschland: Amanda Seyfried legt bei der Berlinale einen eleganten Auftritt hin!

Bei ihrem Gang über den roten Teppich in Berlin begeistert die 38-Jährige in einem schwarzen Satinkleid, das mit einem großzügigen Rückenausschnitt sowie einem hohen Beinschlitz überzeugt. In dem Drama "Seven Veils", das auf den internationalen Filmfestspielen seine erste Vorstellung in Deutschland feierte, übernimmt Amanda die Hauptrolle: Die Theaterregisseurin Jeanine muss im Vorfeld ihrer Inszenierung der Oper Salome mit Traumata aus der Vergangenheit kämpfen.

Erst kürzlich zeigte sich Amanda sichtlich emotional auf dem Red Carpet der Golden Globe Awards: In einem auffälligen figurbetonten Kleid mit violetter Schleife posierte sie allerdings mit stark geröteten Augen. Der Grund für ihre gedrückte Gefühlslage ist nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried bei den Golden Globes 2024

Anzeige

Wie findet ihr Amandas Outfit bei der Premiere von "Seven Veils"? Sehr elegant und stilvoll! Das Outfit gefällt mir nicht so gut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de