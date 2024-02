Christina Blocks Vater klagt Umgangsrecht für die Kids ein!

Eugen Block (83) kämpft! Die letzten Wochen waren für den Vater von Christina Block nicht leicht. Seine Tochter befindet sich nach wie vor in einem erbitterten Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Stephan Hensel. Nach der dramatischen Entführung ihrer zwei Kinder leben diese inzwischen wieder bei ihrem Vater in Dänemark. Das deutsche Gericht hat die Verantwortung für den Prozess ins Nachbarland delegiert. Nun geht der Streit in eine neue Runde, denn auch Eugen zieht vor Gericht.

Christinas Niederlage vor Gericht will der Steakhaus-Multimillionär nicht auf sich sitzen lassen. Er schlägt jetzt selbst den Rechtsweg ein, wie RTL berichtet: Eugen klagt das Umgangsrecht für seine Enkel ein und erschien dafür heute in Begleitung seiner Tochter vor Gericht in Hamburg. Das Gericht muss jetzt entscheiden, ob die deutsche Justiz in dieser Sache verantwortlich ist oder ob sie sie wieder an die dänischen Behörden verweisen will.

Stephan Hensels Anwalt ist sich auf jeden Fall sicher, dass die Gegner seines Mandanten damit erneut keinen Erfolg haben werden. Er meint, dass das Gericht auch diese Klage ablehnen wird, weil es sich als nicht zuständig sieht. Genau wie Christina muss Eugen den Antrag dann in Dänemark erneut stellen.

Anzeige

ActionPress Eugen Block, Unternehmer

Anzeige

ActionPress Christina Block, Unternehmerin

Anzeige

PeterTimm Christina Block, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de