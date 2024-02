Gutes Zeichen nach Diagnose: König Charles arbeitet wieder!

Das beruhigt die Fans von König Charles III.! Anfang Februar machte der britische Regent bekannt, dass er an Krebs erkrankt ist. Seitdem ist Prinz Williams (41) Vater in ärztlicher Behandlung und setzt alles daran, schnell wieder gesund zu werden. Seine Arbeit lässt der Monarch in dieser schwierigen Zeit aber keineswegs ruhen – inzwischen nimmt Charles auch wieder Termine wahr. Bei seiner Audienz mit Premierminister Rishi Sunak (43) wirkte der 75-Jährige fit und zufrieden – ein gutes Zeichen!

