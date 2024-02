Mittelmäßige Quote: Kuppelshow "Die Bachelors" schwächelt!

Reichen Puppy-Yoga und Küsse nicht mehr aus? Sebastian Klaus und Dennis Gries versuchen in dem Format Die Bachelors ihre Traumfrau zu finden. Trotz Veränderung des Konzepts scheinen die Zuschauer der Show nicht so gefesselt von der Liebessuche der beiden Sportbegeisterten zu sein: Schien die Show zu Beginn noch viele Zuschauer zu erreichen, kann die Quote inzwischen nicht mehr mit den Vorgängerstaffeln mithalten.

Obwohl in der 14. Staffel gleich zwei Bachelor nach ihrer wahren Liebe suchen, fällt die Quote der Show nach einem starken Auftakt nur mäßig aus. Wie Quotenmeter berichtet, sanken die Zuschauerzahlen für "Die Bachelors" in der letzten Woche auf den bisherigen Tiefstwert von 1,1 Millionen Zuschauern, was einem Marktanteil von 4,5 Prozent entspricht. Diese Woche ging es mit 1,29 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,2 Prozent wieder etwas aufwärts.

Vor allem die jüngere Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen scheint immer seltener lineares Fernsehen zu schauen und eher von Streamingdiensten Gebrauch zu machen: Mit 520.000 Zuschauern rutschte der Marktanteil des jüngeren Publikums mit 9,8 Prozent in den einstelligen Bereich.

RTL Dennis Gries mit Sebastian Klaus bei "Die Bachelors"

Die Bachelors, RTL Die Kandidatinnen der sechsten "Die Bachelors"-Folge

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries und Sebastian Klaus, "Die Bachelors"

