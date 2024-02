Nach Familiendrama: Nutzt Jenelle Evans ihren Sohn aus?

Jenelle Evans (32)' Familie hatte in den vergangenen Monaten für diverse Negativ-Schlagzeilen gesorgt: Ihr Sohn Jace (14) rannte des Öfteren von zu Hause weg und erhob schwere Vorwürfe gegen seinen Stiefvater David Eason: Der neue Mann der Teen Mom-Bekanntheit soll ihn angegriffen haben und wurde daher angeklagt. Nachdem Mutter und Sohn zunächst auch keinen Kontakt mehr hatten, nähern sich die beiden derzeit wieder an: Doch nun sorgt Jenelles Verhalten für Kopfschütteln!

Auf TikTok veröffentlicht die Reality-TV-Bekanntheit einen Clip, der sie mit ihren Kindern bei einer Nudel-Challenge zeigt – zum Ärger einiger Fans ist auf dem Video auch der 14-jährige Jace zu sehen. "Jenelle, dein Sohn braucht Hilfe und Unterstützung. Halte ihn von den sozialen Medien fern!", äußert ein wütender Fan sein Unverständnis. "Ich dachte, ihre größte Sorge sei Jace' geistige Gesundheit. Ihn überall in den sozialen Medien zu teilen, ist nicht die Art und Weise, sich um seine psychische Gesundheit zu kümmern", lautet ein weiterer empörter Kommentar.

Die ganzen Ereignisse rund um Jace sollen zu einem überraschenden Wiedersehen geführt haben: Nach mehr als 13 Jahren soll er sich mit seinem leiblichen Vater Andrew getroffen haben. "Andrew wurde in Jace' Kinderschutzfall einbezogen, da er sein Vater ist und möglicherweise einen Anspruch auf das Sorgerecht haben könnte. Da er in den Fall involviert ist, wurde ihm Zugang zu Jace gewährt", verriet ein Insider gegenüber U.S. Sun.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn Jace im August 2023

Getty Images Jenelle Evans 2019 in New York

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihrem Sohn Jace

Wie findet ihr die Entscheidung von Jenelle, ihren Sohn Jace erneut in den sozialen Medien zu zeigen? Völlig in Ordnung. Sie teilt einfach ihr Familienleben. Sie sollte seine Privatsphäre schützen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



