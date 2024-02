So schwer hat es Single-Mama Amira Pocher im Datingleben

Als Mama hat sie es nicht mehr so leicht! Amira Pocher (31) gilt seit ihrer Trennung von Noch-Ehemann Oliver Pocher (46) als Single. Zwar wurde ihr zwischendurch eine Romanze mit Biyon Kattilathu (39) und zuletzt mit Christian Düren (33) nachgesagt, doch eine neue Liebschaft wurde nie offiziell bestätigt. Trotzdem ist die Moderatorin offen, neue Männer kennenzulernen: Hat es Amira wegen ihrer Kinder schwer beim Daten?

"Das Schwierige als Single-Mama ist, du lernst vielleicht einen Mann kennen und du triffst dich mit dem alleine und du hast dann das Gefühl 'der kennt mich ja gar nicht komplett', da gibt es noch mein richtiges Leben als Mama", erzählt die 31-Jährige im RTL-Interview. Im Alltag sei sie auch mal im Jogginganzug oder ungeschminkt. "Diese Seite kennt das Gegenüber dann ja noch nicht", erklärt sie.

Falls Amira diesen Punkt irgendwann mit einem neuen potenziellen Partner erreichen sollte, würde sie den Mann auch ihren Kindern vorstellen. "Ich werde das Ganze so gut es geht hinauszögern, wenn es so weit ist und dann gucken wir mal", schließt die zweifache Mama ab. Ihre Kids stehen für sie nämlich immer an erster Stelle.

Anzeige

Getty Images Amira Pocher bei der Berlinale 2024

Anzeige

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de