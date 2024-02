Toni Kroos ist zurück: Das sagen die Fans zum DFB-Comeback!

Wie kommt Toni Kroos' (34) DFB-Comeback bei den Fans an? Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann angedeutet, dass er es für eine gute Idee halte, den Profikicker zurück in die deutsche Fußballnationalmannschaft zu holen. Dann machte es Toni jüngst selbst ganz offiziell: Er wird im März wieder mit dem DFB-Team auf dem Platz stehen. Doch wie kommt diese Neuerung bei den Fans an?

Unter Tonis Instagram-Beitrag, in dem er sein Comeback bekannt gegeben hat, tummeln sich inzwischen unzählige Kommentare – durchweg positiv. "Ich könnte kaum glücklicher sein", "Zurück und besser als je zuvor" und "Der Maestro ist zurück", freuen sich nur drei von vielen Fans. Aber auch einige Kickerkollegen bringen ihre Freude zum Ausdruck. "Los geht's", schreibt zum Beispiel Thomas Müller (34) zusammen mit einem Flammen-Emoji. Jude Bellingham (20), David Alaba (31) und Antonio Rüdiger hinterlassen ebenfalls begeisterte Kommentare.

Dass Toni tatsächlich bei der EM um den Sieg kämpfen wird, war eher weniger abzusehen. Im vergangenen Jahr hatte es so gewirkt, als dachte er über sein Karriere-Ende nach. Der Real-Madrid-Kicker machte klar, dass der Verein sein letzter sein würde. In der spanischen Show "El Chiringuito de Jugones" erzählte er aber auch, dass er sich zeitnah entscheiden würde, ob er noch eine weitere Saison spielen werde oder nicht. Dieser Zeitpunkt dürfte mittlerweile aber verstrichen sein.

Getty Images Toni Kroos, Fußballstar

Getty Images Toni Kroos, deutscher Fußballnationalspieler

Getty Images Toni Kroos im Februar 2024

