Fans sind nicht begeistert vom neuen "Let's Dance"-Studio

Sie finden es nicht so cool! Es ist wieder so weit: Eine neue Staffel der Tanzshow Let's Dance flimmert über die deutschen Fernsehbildschirme. Unter anderem schweben in diesem Jahr Stars wie Eva Padberg (44), Gabriel Kelly (22) und Stefano Zarrella (33) über das Parkett. In der 17. Staffel hat sich die Umgebung allerdings deutlich verändert: Das Studio wurde gründlich renoviert und erstrahlt nun in einem neuen Glanz. Doch die Fans können mit dieser Veränderung so gar nichts anfangen!

Auf X tummeln sich bereits zahlreiche Kommentare von unzufriedenen Zuschauern. "Nein, die Punktekellen sind ja auch neu...Was soll das denn? Genau wie dieses hässliche Jurypult", schimpft ein Beobachter. Ein weiterer Nutzer stimmt ihm zu: "Dieses Jurypult-Gold tut für keinen der drei was. Das beißt sich so fies mit allem." "Finde nur ich dieses neue Jurypult echt hässlich?", wundert sich ein weiterer.

Doch nicht alle Fans sehen nur das Negative: "Das neue Studio ist ziemlich schick", findet einer, während ein weiterer erklärt, was ihn an der neuen Umgebung stört: "Vorher war das alles so schön geschwungen, jetzt ist das alles so kantig. Ich weiß nicht, schon sehr gewöhnungsbedürftig das neue Studio."

Getty Images "Let's Dance", TV-Show

Getty Images Victoria Swarovski, Moderatorin

Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Moderatoren

