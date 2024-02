Ende ungewiss: Kollege glaubt nicht an Jason Kelces Rückkehr

Ist Jason Kelce (36) ein für alle Mal raus? Es ist wohl eine der größten Fragen, die sich Football-Fans seit Ende der Saison stellen. Nach dem bitteren Play-offs-Aus für die Philadelphia Eagles soll der Center aus dem Affekt sein Karriereende verkündet haben. Danach ruderte er zwar zurück, aber eine Entscheidung traf er bisher noch nicht. Nun äußert sich ein Team-Kollege – und der meint, dass Jason auf keinen Fall zurückkommt!

In einem Interview mit NBC Sports Philadelphia wird der Offensive Tackle Jordan Mailata nach seiner Einschätzung zu Jasons Zukunft gefragt. "Es gibt keine Chance", meint der gebürtige Australier direkt. So wie die vergangenen Monate für seinen Kollegen verlaufen seien, könne er sich nicht vorstellen, dass der 36-Jährige noch große Lust habe, zurückzukommen: "Sie wollen mir erzählen, dass er sich bei den Spielen das Hemd auszieht, in den Casinos zockt und zurückkommt? Niemals. Er hat einfach zu viel Spaß. Er ist da draußen und genießt sein Leben." Jordan betont aber auch, dass er Jason vermissen werde, denn er habe seine vergangenen Jahre in der NFL besonders gemacht.

Immerhin wird Jason seinen Eagles erhalten bleiben, sollte er sich für den Rücktritt entscheiden. "Ich weiß, dass ich immer noch in die Organisation involviert und immer noch ein Teil davon sein möchte", betonte der Dreifachpapa gegenüber dem Philadelphia Enquirer. Er wolle sich das auf keinen Fall "entgehen lassen". Wo genau es ihn hin verschlage, könne er aber noch nicht sagen.

Instagram / kykelce Jason Kelce mit seinen Töchtern Wyatt und Elliotte

Getty Images Jason Kelce (r.) mit Mama Donna beim Super Bowl 2024

Getty Images Jason Kelce, Center de Philadelphia Eagles

