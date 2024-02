Knutschen Selena Gomez und Benny in ihrem neuen Musikvideo?

Selena Gomez (31) schwebt auf Wolke sieben. Die Sängerin hatte im Dezember ihre Beziehung mit Benny Blanco (35) öffentlich gemacht. Seitdem zeigten sich die beiden total verliebt auf Social Media und schraken auch vor dem Posten von intimen Fotos nicht zurück. Das neue Musikvideo des ehemaligen Disney-Stars sorgt nun für Gesprächsstoff: Fans vermuten, dass sich hinter einem küssenden Paar Benny und Selena verbergen!

Im Video zu ihrer Single "Love On" ist der Popstar umgeben von turtelnden Pärchen. Verdächtig ist dabei eine Szene, in der eine langhaarige Frau und ein Lockenkopf hinter einer Wäscheleine rumknutschen. Ihre Gesichter kann man nicht erkennen, aber die Selenators nehmen an, dass es sich dabei um die zwei Sänger handelt. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Selena und Benny sind, die hinter den Kleidungsstücken rummachen und ich liebe das", schreibt ein Fan auf YouTube.

Nicht nur die Fans der "Bad Liar"-Sängerin freuen sich für das Pärchen. Auch ihre Promi-Freunde sind glücklich über die neue Beziehung. Schauspielerin Francia Raisa (35), der Selena eine Niere gespendet hatte, schwärmte gegenüber Extra: "Oh mein Gott – das wurde auch Zeit. Ich liebe Benny. Er ist großartig."

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

Getty Images Selena Gomez, Sängerin, mit Francia Raisa, Schauspielerin

