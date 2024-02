Nach Schlaganfall: Coupleontour-Ina kann wieder ans Steuer!

Ina macht große Fortschritte. Im Juli 2022 hatte die Influencerin im Alter von 26 Jahren einen schweren Schlaganfall erlitten. Trotz regelmäßiger Therapie hat die Coupleontour-Bekanntheit noch heute mit den Folgen zu kämpfen. Unter anderem hat sie Probleme, den linken Arm zu bewegen. Dennoch möchte sie ihren Alltag so normal wie möglich gestalten. Nun wagt es Ina sogar wieder allein Auto zu fahren!

Wie die Social-Media-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story zeigt, ist das dank eines manuell einsetzbaren Knaufs möglich. Dieser befindet sich an der rechten Seite des Lenkrads und ersetzt den linken Hebel, der für Blinker, Scheibenwischer und Lichthupe zuständig ist. Doch bevor es allein auf die Straße geht, nimmt sie an mehreren Fahrstunden teil: "Ich mache es zur eigenen Sicherheit, da ich weder jemanden noch uns selbst gefährden möchte. Zudem ist mir das Fahren ohne linken Arm neu, weswegen ich unbedingt üben wollte", verrät Ina.

Ihre Partnerin Vanessa stand ihr in all den Jahren und während der schweren Zeit immer zur Seite und unterstützte sie. Bei einem Event vor wenigen Tagen machte die Brünette Ina im Interview mit Promiflash eine Liebeserklärung: "Ich liebe an ihr, dass sie immer zuerst an mich denkt und dann immer erst an sich."

