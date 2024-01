Jetzt also doch: Coupleontour denken über zweites Kind nach

Ina und Vanessa haben ihre Meinung offenbar geändert! Im Juli 2022 durften die Webstars vom YouTube-Duo Coupleontour ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen: Töchterchen Olivia wurde geboren. Ein weiteres Kind konnte sich das Paar bisher jedoch nicht vorstellen. Nessi betonte, nach Inas Schlaganfall erst mal keine Kraft dafür zu haben. Inzwischen sind die beiden aber bereit für weiteren Nachwuchs!

Im Gespräch mit Promiflash bei dem Schwarzkopf-Event "For Every You" plaudert Vanessa aus, dass sie ihre Tochter nicht als Einzelkind sehe. "Ich will nicht noch mal schwanger werden, auf gar keinen Fall. Ina wollte damals nicht schwanger werden, aber mittlerweile kann sie sich das vorstellen und wir gehen jetzt auch bald zum Arzt, um zu gucken, ob das überhaupt funktionieren kann nach dem Schlaganfall." Schließlich könnte diesbezüglich in der Zwischenzeit gesundheitliche Probleme aufgetreten sein.

Doch auch ein Kind bei sich aufzunehmen, käme für das Ehepaar infrage. "Wenn das mit Ina nicht funktionieren würde, wenn der Arzt sagt, das ist zu risikoreich, dann würden wir auch den Weg der Adoption gehen", erklärt Vanessa gegenüber Promiflash.

Instagram / nessiontour Coupleontour-Vanessa mit ihrer Tochter Olivia

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Instagram / coupleontour Coupleontour im Jahr 2023

