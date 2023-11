So niedlich grinst Kelly Osbournes Baby mit erstem Zähnchen!

Die beiden strahlen glücklich um die Wette! Kelly Osbourne (39) und ihr Ehemann Sid Wilson (46) sind die stolzen Eltern des kleinen Sidneys. Ihr Sprössling wurde erst vor wenigen Wochen ein Jahr alt – und zu seinen Ehren feierte seine Mama eine niedliche Geburtstagsparty. Der Junge ist der ganze Stolze seiner Mutter. Das zeigt sie nun auf besondere Weise: Kelly veröffentlicht ein Foto mit einem Meilenstein ihres Babys!

Auf Instagram teilt die Tochter von Ozzy Osbourne (74) einen herzerwärmenden Schnappschuss, der ihr Glück verdeutlicht. So grinsen sie und der kleine Sidney gemeinsam in die Kamera und sofort fällt eine Besonderheit auf: Der Einjährige präsentiert überglücklich seinen ersten Zahn! Und auch bei den Fans kommt das Bild hervorragend an. "Oh mein Gott! Das ist das Süßeste überhaupt! Meilenstein!", schwärmt ein Nutzer und ein anderer Fan schreibt: "Seht ihn euch nur an! So bezaubernd und gut aussehend! Du bist eine wundervolle Mama, Kelly!"

Auch die Oma von Sidney freut sich über das Bild ihres kleinen Enkels! So kam Sharon Osbourne (71) aus dem Schwärmen nicht mehr heraus und hat das Foto des Babys mit seiner Mama stolz in ihrer eigenen Story gerepostet.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und ihr Sohn Sidney an seinem ersten Geburtstag 2023

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn Sidney, November 2023

Instagram / sharonosbourne Sharon Osbourne mit ihren Enkelkindern

